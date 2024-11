పుణెలోని క్రికెట్ స్టేడియంలో విషాద సంఘటన చోటు చేసుకుంది. మ్యాచ్ జరుగుతుండగానే గ్రౌండ్‌లోనే క్రికెటర్‌ గుండెపోటుతో మృతి చెందాడు. ఓపెన‌ర్‌గా వెళ్లి బ్యాటింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. ఇమ్రాన్ ప‌టేల్ త‌న ఛాతిలో నొప్పి వ‌స్తుందని అంపైర్ల‌కు ఆ విష‌యాన్ని చెప్పాడు. ప్లేయ‌ర్లు కొంత సేపు ఆట నిలిపివేశారు. పెవిలియన్‌కు వెళ్తున్న క్రమంలో గుండెపోటు రాగా అక్కడిక్కడే మృతి చెందాడు. రిషబ్ పంత్‌తో కూడిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఐపీఎల్ జట్టు ఇదిగో, ఈ సారైనా కప్ ఎగరేసుకుపోతారా..

