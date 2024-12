ఎక్స్ వేదికగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరును ఎండగట్టారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని అందించిన మ‌హానీయుడు డాక్ట‌ర్ బీఆర్ అంబేద్క‌ర్ వ‌ర్ధంతి కార్య‌క్ర‌మాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించకపోవడం దారుణమన్నారు.

అంబేద్క‌ర్ విగ్ర‌హానికి క‌నీసం నివాళుల‌ర్పించ‌కుండా నిమ్మ‌కు నీరెత్తిన‌ట్టు కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వం వ్య‌వ‌హ‌రించ‌డం సరికాదన్నారు. రాహుల్ గాంధీ జీ.. డాక్ట‌ర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్క‌ర్‌ను అవ‌మానించాల‌ని మీరేమైనా మీ కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వానికి సూచించారా..? అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వంలో అంబేద్క‌ర్‌కు క‌నీసం నివాళుల‌ర్పించ‌కుండా అవ‌మానించార‌ని మండిప‌డ్డారు.

Here's KTR Tweet:

Have you explicitly instructed your Govt to insult Dr. Babasaheb Ambedkar @RahulGandhi Ji?

Please see the stark difference between how BRS Govt installed & celebrated the world’s largest 125FT statue of Ambedkar Ji and how your Congress Govt continues to neglect his legacy &… pic.twitter.com/n6Lw4qFOf6

— KTR (@KTRBRS) December 6, 2024