మెదక్ జిల్లా మంజీరా నదిలో మొసళ్ల కలకలం రేపాయి. గత 15 రోజుల క్రితం అల్మాయిపేట శివారులో మంజీరా నదిలో కనిపించింది మొసలి. మంజీరా నది ఒడ్డుపై ఓ బండరాయిపై సేద తీరింది మొసలి. ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు మత్స్యకారులు. మ‌హ‌బూబ్‌ న‌గ‌ర్ జిల్లాలో అర్ధ‌రాత్రి ఘోర ప్ర‌మాదం.. లారీని ఢీకొట్టిన ట్రావెల్ బస్సు.. ముగ్గురు మృతి.. 15 మందికి తీవ్ర గాయాలు

Medak District: Crocodiles Create Stir in Manjeera River

మెదక్ జిల్లా: మంజీరా నదిలో మొసళ్ళు కలకలం.

👉గత 15 రోజుల క్రితం అల్మాయిపేట శివారులో మంజీరా నదిలో కనిపించిన మొసలి.

👉మంజీరా నది ఒడ్డుపై ఓ బండరాయిపై సేద తీరిన మొసలి.

👉ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించిన మత్స్యకారులు.

For More Updates Download The App Now -https://t.co/iPdcphBI9M pic.twitter.com/UZJWyZnU5t

— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) January 11, 2025