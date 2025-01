కింగ్‌ఫిషర్ బీర్ తయారీ సంస్థ యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ , తెలంగాణ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TGBCL)కి తక్షణమే బీర్ సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు బుధవారం ప్రకటించింది.స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో, కంపెనీ ఈ నిర్ణయానికి రెండు ప్రాథమిక కారణాలను పేర్కొంది:

నిలిచిపోయిన ధర : TGBCL 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ బీర్ యొక్క ప్రాథమిక ధరను సవరించలేదు, ఇది రాష్ట్రంలో కంపెనీకి గణనీయమైన ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీసింది.

చెల్లించని బకాయిలు : గత బీర్ సరఫరాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైన మీరిన చెల్లింపులు TGBCL ద్వారా పరిష్కరించబడలేదు. ఈ సమస్యల కారణంగా TGBCLకి మా బీర్ యొక్క నిరంతర సరఫరా ఆచరణీయంగా లేదు" అని యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ తెలిపింది. దీనిపై తెలంగాణ ఎక్సైజ్ కమీషనర్ స్పందిస్తూ.. సెప్టెంబరు 2024 నుండి బీర్ పరిశ్రమకు చెల్లించాల్సిన చెల్లింపులు లేవు. 45 రోజుల చెల్లింపు చక్రాన్ని అనుసరిస్తున్నామని తెలిపారు.

తెలంగాణ ఎక్సైజ్ కమీషనర్ దీనిపై ఏమన్నారంటే..

Telangana Excise Commissioner: No payments due to Beer Industry since Sept 2024. Have Been Following 45 days payment cycle. Flash on @CNBCTV18Live https://t.co/yapNlTEcBA

— Yatin Mota (@yatinmota) January 8, 2025