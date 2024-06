హైదరాబాద్ చార్మినార్ వద్ద రెస్టారెంట్స్లో తింటున్నారా? అయితే జాగ్రత్త. ఓల్డ్ సిటీలోని చార్మినార్ వద్ద ఉన్న అరేబియానా రెస్టారెంట్ తనిఖీ చేయగా మురికిగా ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ ఉంచిన మాంసాన్ని గుర్తించిన ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు. దీంతో పాటు హైదరాబాద్‌లోని టాప్ రెస్టారెంట్లపై దాడులు తెలంగాణ టాస్క్ ఫోర్స్ దాడులు నిర్వహించాయి. పలు రెస్టారెంట్లలో ఆహార భద్రత ఉల్లంఘనలను గుర్తించాయి. దీంతో పాటు పలు చోట్ల తప్పుగా లేబుల్ చేయబడిన ఈగిల్ బ్రాండ్ కోకనట్స్ (ప్యాక్డ్), గులాబీ రేకులు (ప్యాక్డ్), ఏలకులు, జీరా స్వాధీనం (ప్యాక్ చేసిన తేదీ లేదు, బ్యాచ్ సంఖ్య) స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వేయి రూపాయల బిర్యానీ తిన్నందుకు రూ. లక్ష రూపాయలు ఆస్పత్రి బిల్లు, రక్తపు వాంతులతో ఆస్పత్రి పాలైన హైదరాబాద్ వాసి, వీడియో ఇదిగో..

రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల నిల్వ చేయబడిన సెమీ-తయారు చేసిన ముడి ఆహార వస్తువులు సరైన కవర్ లేకుండా కనుగొనబడ్డాయి. ఆ రెస్టారెంట్లు FSSAI లైసెన్స్ నిజమైన కాపీ ప్రదర్శించబడలేదు. కిచెన్ ప్రాంతం సరైన క్రిమి ప్రూఫ్ స్క్రీన్ లేకుండా కనుగొనబడింది. తెగుళ్లు లేదా ఈగలు ప్రవేశించకుండా ఉండటానికి తలుపులు బిగించబడలేదు.గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కిచెన్ ఏరియాలో గ్యాస్ పైప్‌లైన్‌పై సీలింగ్, దుమ్ము, సాలెపురుగుల నుండి ఫ్లేకింగ్ ప్లాస్టర్ గమనించబడింది. ఫుడ్ హ్యాండ్లర్లకు మెడికల్ ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికెట్లు దొరకలేదు.

Here's Videos

Raids at top restaurants in #Hyderabad by @cfs_telangana , exposes #FoodSafety violations, dirty 𝗔𝗿𝗮𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁, 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 * The FSSAI License true copy was not displayed * Food handlers found without wearing any haircaps, gloves and aprons. pic.twitter.com/tmESc5TUnQ — Surya Reddy (@jsuryareddy) May 30, 2024

Task force of @cfs_telangana raids at top restaurants in #Hyderabad, exposes #FoodSafety violations. 𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝗦𝗵𝗮𝗱𝗮𝗯, 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 * Improperly labelled Eagle Brand Cutting Coconuts (Packed), Rose Petal (Packed), Cardamom, Jeera seized (No packed date, batch no) pic.twitter.com/rACKnDMZ02 — Surya Reddy (@jsuryareddy) May 30, 2024

