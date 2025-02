కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమైన మేడిగడ్డ బ్యారేజీ నిర్మాణంలో అవినీతి జరిగిందని , BRS మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణ రెడ్డి భూ కబ్జాకు పాల్పడ్డారని ఆరోపిస్తూ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావుపై కోర్టుకు వెళ్లిన వ్యక్తి తెలంగాణలోని భూపాలపల్లిలో దారుణ హత్యకు (Nagavelli Rajalinga Moorthy Died) గురయ్యాడు. మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ సరళ భర్త నాగవెల్లి రాజలింగ మూర్తి (47) బుధవారం రాత్రి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కేంద్ర పట్టణమైన భూపాలపల్లి నడిబొడ్డున దుండగులు కత్తితో పొడిచి చంపారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

గత సంవత్సరం BRS ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తులపై BRS పాలనలో కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ (KLIP) యొక్క మేడిగడ్డ బ్యారేజీ స్తంభాలు మునిగిపోవడంపై స్థానిక కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన మూర్తి దారుణ హత్య బొగ్గు పట్టణంలో సంచలనం సృష్టించింది. అంబేద్కర్ సెంటర్ వద్ద దుండగులు మూర్తిని వెంబడించి, కత్తులతో దారుణంగా దాడి చేశారని, ప్రధాన రహదారిపై రక్తపు మడుగులో పడి (Nagavelli Rajalinga Moorthy Murder) ఉన్నాడని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.

సంఘటన జరిగిన వెంటనే దుండగులు అక్కడి నుండి పారిపోయారు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో మూర్తిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ ఆయన మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారు. భూపాలపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, దుండగులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలను నియమించారు. మూర్తి గతంలో భూమికి సంబంధించిన మరియు ఇతర అంశాలపై అనేక ఇతర పిటిషన్లు దాఖలు చేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ దారుణ హత్య వెనుక ఉన్న ఖచ్చితమైన ఉద్దేశ్యాన్ని పోలీసులు ఇంకా నిర్ధారించలేదు.

Nagavelli Rajalingamurthy who filed corruption case against KCR found murdered

A man, who had moved a Court against ex-CM #KCR, #HarishRao, accusing them of Corruption in construction of the #Medigadda Barrage, part of #Kaleshwaram project & accusing #BRS ex-MLA Gandra Venkataramana Reddy for land grabbing, was found murdered in #Bhupalpally , #Telangana… pic.twitter.com/WiD5Z7mMB2

