సంధ్య థియేటర్ ఘటనలో మృతి చెందిన రేవతి కుటుంబాన్ని ఆదుకునేందుకు విరాళాలు సేకరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర చలనచిత్ర వాణిజ్య మండలి నిర్ణయించింది.సంధ్య థియేటర్‌లో తొక్కిసలాట ఘటన చోటు చేసుకున్న సంగతి విదితమే. ఈ ఘటనలో రేవతి అనే మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె కుమారుడు ఆస్పత్రిలో చావు బతుకుల మధ్య పోరాడుతున్నాడు. ఘటనపై అల్లు అర్జున్ మీద కేసు నమోదైంది. జాతీయ మీడియా అమ్ముడుపోయిందన్న వ్యాఖ్యలపై క్షమాపణ చెప్పిన సీపీ సీవీ ఆనంద్ (వీడియో)

Sandhya Theater Incident:

#Hyderabad---

The #Telangana State Film Chamber of Commerce has decided to collect donations to help the family of Revathi who died in the #SandhyaTheater incident.#AlluArjun pic.twitter.com/FjDxRBBmNy

— NewsMeter (@NewsMeter_In) December 23, 2024