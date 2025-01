హైదరాబాద్‌లోని ఘట్‌కేసర్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపు వస్తున్న కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటల్లో చిక్కుకుని ముగ్గురు ఇద్దరు సజీవదహనం అయ్యారు. మరొకరు కారులోనే మృతి చెందారు. మృ‌తులు ఉప్పల్ వాసులుగా గుర్తించారు. ఓఆర్ఆర్ స‌ర్వీస్‌ రోడ్డులో ఘ‌న‌పూర్ వ‌ద్ద వేగంగా వెళ్తున్న ఓ కారులో ఆక‌స్మాత్తుగా మంట‌లు చెల‌రేగాయి. మంట‌ల్లో చిక్కుకున్న వారు ఆ ప్ర‌మాదం నుంచి త‌ప్పించుకోలేక‌పోయారు.స్థానికులు, పోలీసులు కలిసి మంట‌ల‌ను ఆర్పేశారు. మృత‌దేహాలు మాంస‌పుముద్ద‌లుగా మారాయి.వీరు వ‌రంగ‌ల్ నుంచి హైద‌రాబాద్ వైపు వ‌స్తుండ‌గా ఈ ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన‌ట్లు నిర్ధారించారు.

Car catches fire in Ghatkesar

👉ఘట్కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గన్ పూర్ లో కారు లో ఒక్కసారిగా మంటలు.

👉కార్ లోనే సజీవ దహనమైన ముగ్గురు వ్యక్తులు.

