నూతన సంవత్సర వేళ క్వీన్స్‌లో విషాదం నెలకొంది. క్వీన్స్‌లోని ఓనైట్‌క్లబ్‌లో కాల్పులు జరుగగా 11 మంది గాయపడ్డారు. జనవరి 1న రాత్రి 11:20 గంటలకు జమైకాలోని 103వ ప్రెసింక్ట్ పరిధిలోని 91-12 144వ ప్లేస్‌లోని అమజురా ఈవెంట్ హాల్ సమీపంలో కాల్పులు జరిగాయని పోలీసులు వెల్లడించారు. గాయపడిన వారిని ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తుండగా ఈ ఘటనతో సంబంధం ఉందని భావిస్తున్న ఇద్దరు అనుమానితులు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో కాల్పుల కలకలం, జనాలపైకి వాహనంతో దూసుకెళ్లి అనంతరం కాల్పులు జరిపిన దుండగుడు, 10 మంది మృతి

BREAKING: At least 11 people shot in Queens, New York

— BNO News (@BNONews) January 2, 2025

