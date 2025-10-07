ఈ ఏడాది భౌతికశాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలకు దక్కింది. జాన్ క్లార్క్‌, మైఖేల్ హెచ్. దేవరేట్‌, జాన్ ఎం. మార్టినిస్‌లకు సంయుక్తంగా అవార్డు ప్రకటించబడింది. వారు ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్‌లో సంభవించే ఎనర్జీ క్వాంటిజేషన్ అనే పరిశోధనకు గుర్తింపు పొందారు. ఈ పరిశోధనలో శాస్త్రవేత్తలు ఒక చిప్‌పై నడిపించిన పరీక్షల ద్వారా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లక్షణాలను మాక్రోస్కోపిక్ స్థాయిలో పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా క్వాంటమ్ మెకానికల్ టన్నెలింగ్ ను ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ద్వారా సవివరంగా పరిశీలించారు. ఈ ప్రయోగాల ద్వారా, క్వాంటమ్ లక్షణాలను పెద్దదైన (macroscopic) వ్యవస్థల్లో కూడా పరీక్షించవచ్చని వారు నిరూపించారు.

అసలు ప్రయోజనం ఏమిటంటే కంప్యూటర్ మైక్రోచిప్స్‌లోని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆధారంగా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. నోబెల్ కమిటీ ప్రకారం, ఈ పరిశోధనలు రాబోయే తరాల క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, క్వాంటమ్ క్రిప్టోగ్రఫీ, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్, క్వాంటమ్ సెన్సార్స్ అభివృద్ధికి దారి చూపుతాయి. శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనం క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్‌ను ప్రాక్టికల్ డివైసులలో ఉపయోగించడానికి ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తోంది. నోబెల్ అవార్డు కమిటీ ఈ పరిశోధనలను క్వాంటమ్ ప్రపంచం మరియు భవిష్యత్తులో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై విప్లవాత్మక ప్రభావం చూపే ప్రయత్నంగా తెలిపింది.

Nobel Prize in Physics 2025 Winners:

