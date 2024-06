న్యూయార్క్‌లో ఓ మహిళపై ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు దాడికి పాల్పడిన ఆందోళనకరమైన సంఘటన యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుండి వెలుగులోకి వచ్చింది. దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జూన్ 25, మంగళవారం మధ్యాహ్నం న్యూయార్క్‌లోని మాన్‌హాటన్‌లో జరిగింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 15 సెకన్ల క్లిప్‌లో ఇద్దరు ముసుగులు ధరించిన పురుషులు బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌తో ఒక మహిళను వెంబడిస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది. అమెరికాలో మ‌రోసారి కాల్పుల క‌ల‌క‌లం, 13 ఏళ్ల బాలిక స‌హా ఐదుగురు మృతి, త‌న‌ను తానే కాల్చుకొని నిందితుడి ఆత్మ‌హ‌త్య‌

వీడియో మరింత ముందుకు వెళుతుండగా, ముసుగు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు అకస్మాత్తుగా మహిళపై దాడి చేయడం చూడవచ్చు. మాన్‌హట్టన్‌లో పట్టపగలు మహిళపై దాడి చేసిన వ్యక్తులు ఆమెను కొట్టి, బేస్‌బాల్ బ్యాట్‌తో దాడి చేసినట్లు వైరల్ క్లిప్ చూపిస్తుంది. కెమెరాలో చిక్కుకున్న దాడిలో దుండగులు ఆమె పర్సును లాగేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆమె పట్టు విడవకపోవడంతో దుండగులు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు.

Here's Video

🇺🇸 | LO ÚLTIMO Una mujer fue brutalmente agredida por dos encapuchados a plena luz del día en Manhattan, Nueva York. Uno de los hombres le propinó varios puñetazos, el primero de ellos en la cabeza, mientras el otro la golpeó múltiples veces con un bate de béisbol. pic.twitter.com/EcDCAA91gX — UHN Plus (@UHN_Plus) June 26, 2024

