Johannesburg, DEC 17: భారత్‌ – దక్షిణాఫ్రికా (IND Vs SA) మధ్య న్యూవాండరర్స్‌ (Johannesburg)వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో కెఎల్‌ రాహుల్‌ సారథ్యంలోని యువ భారత్‌ (India Win) అలవోక విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి మొదట బౌలింగ్‌ చేసిన భారత్‌.. సఫారీలను 116 పరుగులకే కట్టడి చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో 16.4 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి అలవోక విజయాన్ని అందుకుంది. అరంగేట్ర ఆటగాడు సాయి సుదర్శన్‌ (Sai Sudarshan) (43 బంతుల్లో 55 నాటౌట్‌, 9 ఫోర్లు) తో పాటు వన్‌ డౌన్‌లో వచ్చిన శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (45 బంతుల్లో 52, 6 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) లు లక్ష్యాన్ని అవలీలగా ఛేదించడంతో భారత్‌ 8 వికెట్ల తేడాతో సఫారీలను మట్టికరిపించింది.

స్వల్ప ఛేదనలో భాగంగా భారత్‌.. నాలుగో ఓవర్లో 23 పరుగుల వద్ద ఓపెనర్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ (5) వికెట్‌ను కోల్పోయింది. వన్‌ డౌన్‌లో క్రీజులోకి వచ్చిన శ్రేయస్‌తో (Shreyas) జతకలిసిన సాయి.. దక్షిణాఫ్రికాకు మరో అవకాశమే లేకుండా ఆడాడు. క్రీజులో కుదురుకునేదాకా సింగిల్స్‌, డబుల్స్‌కే పరిమితమైన అతడు.. షంసీ వేసిన 13వ ఓవర్లో బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ బౌండరీలు బాదాడు. మరోవైపు ఎదుర్కున్న తొలి బంతికే బౌండరీకి తరలించిన అయ్యర్‌ కూడా అడపాదడపా ఫోర్లు బాదుతూనే వికెట్ల మధ్య వేగంగా పరుగులు తీశాడు.

Scalping a 5⃣-wicket haul, Arshdeep Singh was on a roll with the ball & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia won the first #SAvIND ODI. 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/tHxu0nUwwH pic.twitter.com/tkmDbXOVtg

— BCCI (@BCCI) December 17, 2023