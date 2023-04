New Delhi, April 29: ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)2023లో భాగంగా ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ విజ‌యం సాధించింది. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ జ‌ట్టు నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 188 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితం కావ‌డంతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ 9 ప‌రుగుల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్ల‌లో మిచెల్ మార్ష్ (63; 39 బంతుల్లో 1 ఫోర్‌, 6 సిక్స‌ర్లు), ఫిల్ సాల్ట్‌(59; 35 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు) లు అర్ధ‌శ‌త‌కాల‌తో రాణించగా మిగిలిన బ్యాట‌ర్లు విఫ‌లం అయ్యారు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌల‌ర్ల‌లో మ‌యాంక్ మార్కండే రెండు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్ట‌గా, భువ‌నేశ్వ‌ర్ కుమార్‌, న‌ట‌రాజ‌న్‌, అకేల్ హోసేన్, అభిషేక్ శ‌ర్మ ఒక్కొ వికెట్ తీశారు. టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్ల నష్టానికి 197 ప‌రుగులు చేసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్ల‌లో అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(67; 36 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(53 నాటౌట్‌ ; 27 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్సులు) అర్ధ‌శ‌త‌కాల‌తో రాణించాడు.

