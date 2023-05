Ambati Rayudu Retirement, IPL Final 2023: ఐపీఎల్ నుంచి అంబటి రాయుడు రిటైర్ అవుతున్నట్లు ప్రకటన, సుదీర్ఘ కెరీర్ కు స్వస్తి పలికిన తెలుగు క్రికెటర్..

ఐపీఎల్ 16వ సీజన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ , గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు చెన్నై అభిమానులకు పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత CSK జట్టు ఆటగాడు అంబటి రాయుడు IPL నుండి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అంబటి రాయుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. చెన్నై, గుజరాత్‌లు 2 మంచి జట్లు అని అంబటి తన ట్వీట్‌లో రాశారు. 204 మ్యాచ్‌లు 14 సీజన్‌లు, 11 ప్లేఆఫ్‌లు, 8 ఫైనల్స్, 5 ట్రోఫీలు. ఈ రాత్రికి 6వ ట్రోఫీని ఆశిస్తున్నాను. ఇది చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఈ రాత్రి జరిగే ఫైనల్ ఐపీఎల్‌లో నా చివరి మ్యాచ్ అని నిర్ణయించుకున్నాను. ఈ గొప్ప టోర్నమెంట్‌లో ఆడటం నాకు బాగా నచ్చింది. అందరికి ధన్యవాదాలు.

2 great teams mi nd csk,204 matches,14 seasons,11 playoffs,8 finals,5 trophies.hopefully 6th tonight. It’s been quite a journey.I have decided that tonight’s final is going to be my last game in the Ipl.i truly hav enjoyed playing this great tournament.Thank u all. No u turn 😂🙏

— ATR (@RayuduAmbati) May 28, 2023