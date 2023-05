Asia Cup 2023: పాకిస్థాన్‌ చేజారిన ఆసియా కప్ ఆతిథ్యం.. వేరే చోటికి తరలించాలని ఏసీసీ నిర్ణయం.. శ్రీలంకలో నిర్వహించే చాన్స్.. నేడు తుది ప్రకటన వెలువడే అవకాశం

Newdelhi, May 9: ఊహించిందే జరిగింది. ఆసియాకప్‌ (Asia Cup) ఆతిథ్యాన్ని పాకిస్థాన్ కోల్పోయింది. దీనిని వేరే చోటికి తరలించాలని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఏసీసీ-ACC) నిర్ణయించింది. దీంతో ఆసియాకప్‌ను ఇప్పుడు శ్రీలంకలో (Srilanka) నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే, నేడు జరిగే రెండో విడత చర్చల్లో ఏసీసీ తన మనసు మార్చుకుంటుందేమోనని పాక్ బోర్డు (Pak Board) ఆశగా ఉంది.

