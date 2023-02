Ind vs Aus ICC T20 WC Semifinal: టీ 20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్ లో చతికిలపడ్డ టీమిండియా ఉమెన్స్ జట్టు, చెదిరిన ప్రపంచకప్ కల, ఫైనల్ చేరిన ఆస్ట్రేలియా

దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతున్న ఐసీసీ టీ20 మహిళల ప్రపంచకప్‌ తొలి సెమీఫైనల్‌లో భారత్‌పై ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు టికెట్‌ దక్కించుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా బెత్ మూనీ యాభై, కెప్టెన్ మెగ్ లానింగ్ 49 పరుగులతో 4 వికెట్ల నష్టానికి 172 పరుగులు చేసింది. భారత్ 8 వికెట్లకు 167 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో 5 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా ఆరో ప్రపంచకప్ దిశగా అడుగులు వేసింది. ఆస్ట్రేలియాపై 173 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు ఆరంభం బాగాలేదు. షెఫాలీ వర్మ మరియు స్మృతి మంధాన ముందుగానే అవుట్ చేసి తిరిగి వచ్చారు. దీని తర్వాత, యాస్టికా భాటియా వికెట్ పడింది మరియు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌తో కలిసి జెమీమా రోడ్రిగ్జ్ 43 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆడి మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చింది. 6 ఫోర్ల సాయంతో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఆస్ట్రేలియాను వెనక్కు నెట్టింది.

Jemimah Rodrigues - 43(24)

Harmanpreet Kaur - 52(34)

A fightback from Jemimah and Harman went in vain as Australia defeated India to seal their spot in the 2023 Women's T20 World Cup final 🥲#HarmanpreetKaur #India #INDvsAUS #Cricket #T20WorldCup pic.twitter.com/vF5RYvLUlj

