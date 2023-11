Bangalore, NOV 04: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా శనివారం బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం (Chinnaswamy Stadium) వేదికగా ముగిసిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌.. న్యూజిలాండ్‌పై 21 పరుగుల (DLS) తేడాతో ఓడించింది. ఈ గెలుపుతో పాక్‌ సెమీస్‌ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. పాక్‌ విజయం ఆ జట్టును పాయింట్ల పట్టికలో ఐదో స్థానానాకి చేర్చడంతో పాటు నెట్‌ రన్‌ రేట్‌ కూడా మెరుగైంది. మరి పాకిస్తాన్‌ సెమీస్‌ చేరాలంటే ఈ విజయం సరిపోతుందా..? ఇంకా ఏం చేయాలి..?ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో భారత్‌ అగ్రస్థానంలో ఉండగా సౌతాఫ్రికా (South Africa) రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ రెండు జట్లు అధికారికంగా సెమీస్‌ బెర్త్‌ను ఖాయం చేసుకున్నాయి. మూడో స్థానంలో ఉన్న ఆసీస్‌ (Ausis) కూడా ఆరు మ్యాచ్‌లలో (ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌ కాకుండా) నాలుగు గెలిచి మూడో స్థానంలో ఉంది. ఎటొచ్చి నాలుగో స్థానంతోనే అసలు సమస్య. కివీస్‌ 8 మ్యాచ్‌లలో నాలుగు గెలిచి నాలుగింటిలో ఓడింది. పాకిస్తాన్‌ కూడా 8 ఆడి నాలుగు గెలిచి నాలుగు ఓడింది. కానీ న్యూజిలాండ్‌ (New Zealand) నెట్‌ రన్‌ రేట్‌ (+0.0398).. పాకిస్తాన్‌ (+0.036) కంటే మెరుగ్గా ఉంది. ఈ టోర్నీలో న్యూజిలాండ్‌తో పాటు పాకిస్తాన్‌ మరో మ్యాచ్‌ ఆడాల్సి ఉంది. పాకిస్తాన్‌ తమ తర్వాత మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో ఆడాల్సి ఉండగా కివీస్‌.. శ్రీలంకతో తలపడనుంది.

Pakistan’s best scenario to qualify for the semis is:

Pakistan beat England

Sri Lanka beat New Zealand

AFG lose one game & their NRR stay low

If it's a tie on NRR with NZ

Pakistan will need to beat England by approx. 130 runs (that's assuming NZ beat SL by 1 run).

— Mazher Arshad (@MazherArshad) November 4, 2023