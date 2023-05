DC Vs RCB: రెండు హాఫ్ సెంచరీలు చేసినా ఆర్సీబీకి దక్కని విజయం, 7 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విక్టరీ

New Delhi, May 06: ఐపీఎల్(IPL) 2023 భాగంగా ఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదిక‌గా రాయ‌ల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bangalore)తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట్స‌ల్(Delhi Capitals) విజ‌యం సాధించింది. ఆర్‌సీబీ నిర్దేశించిన ల‌క్ష్యాన్ని ఢిల్లీ 16.4 ఓవ‌ర్ల‌లో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఢిల్లీ బ్యాట‌ర్ల‌లో ఫిలిప్ సాల్ట్(87; 45 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్స‌ర్లు) అర్ధ‌శ‌త‌కంతో మెరుపులు మెరిపించ‌గా రిలీ రోసో(35; 22 బంతుల్లో 1 ఫోర్‌, 3సిక్సులు) మిచెల్ మార్ష్‌(26;’ 17 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 1సిక్స్‌)లు రాణించ‌డంతో 7 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ విజ‌యం సాధించింది. బెంగ‌ళూరు బౌల‌ర్ల‌లో జోష్ హేజిల్‌వుడ్, క‌ర‌ణ్ శ‌ర్మ‌, హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్‌లు తలా ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

.@DelhiCapitals emerge victorious in tonight's second game against #RCB 👊#DC win by 7 wickets to record their 4️⃣th win of the season 💪

Scorecard: https://t.co/8WjagffEQP#TATAIPL | #DCvRCB pic.twitter.com/6CXuhyS1Ig

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023