Ahmadabad, May 07: డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ (Gujarat Titans) జైత్రయాత్ర కొన‌సాగిస్తోంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో రాణిస్తూ ప్రత్యర్థి జ‌ట్లను హ‌డ‌లెత్తిస్తోంది. సొంత గ్రౌండ్‌లో భారీ స్కోర్ చేసిన హార్దిక్ పాండ్యా (Hardik pandya) సేన వ‌రుస‌గా రెండో విజ‌యం సాధించింది. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌పై 56 ప‌ర‌గుల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత‌ ఓపెన‌ర్లు శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (Shubman gill) (94 నాటౌట్ 51 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు), వృద్ధిమాన్ సాహా(81 43 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లు) వీర‌విహారం చేయ‌డంతో ల‌క్నోకు 227 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ల‌క్నో బ్యాట‌ర్ల‌లో క్వింట‌న్ డికాక్(70), కైల్ మేయ‌ర్స్(48) మాత్రమే రాణించారు. కొండంత ల‌క్ష్య ఛేద‌నలో ల‌క్నోకు ఓపెన‌ర్లు కైల్ మేయ‌ర్స్(44), క్వింట‌న్ డికాక్(24) శుభారంభం ఇచ్చారు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో ధ‌నాధ‌న్ ఆడి 72 ప‌రుగులు సాధించారు. అయితే.. మోహిత్ శ‌ర్మ ఓవ‌ర్లో ర‌షీద్ ఖాన్ అద్భుత క్యాచ్‌తో మేయ‌ర్స్‌ను పెవిలియ‌న్ పంపాడు. అక్కడితో ల‌క్నో స్కోర్ నెమ్మదించింది.

A formidable victory at home for @gujarat_titans 👏🏻👏🏻#GT register a 56-run win over #LSG in the first game of today's double-header 👌🏻👌🏻

Scorecard ▶️ https://t.co/le9e6Qkbmi #TATAIPL | #GTvLSG pic.twitter.com/fopBaeWr9s

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023