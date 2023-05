GT vs CSK, IPL Final Match: నరాలు తెగే ఉత్కంఠతో కొనసాగిన ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచులో విజయం సాధించిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పోరాడి ఓడిన గుజరాత్ టైటాన్స్..

అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరుగుతున్న ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచులో చెన్నై ఆటగాడు రవీంద్ర జడేజా చివరి బంతికి ఫోర్ కొట్టి, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ను ఫైనల్లో విజేతగా నిలిపాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో చెన్నై విజయం సాధించి ఐపీఎల్ టైటిల్‌ను 5వ సారి గెలుచుకుంది. వర్షం అంతరాయం కలిగించిన ఈ మ్యాచ్‌లో, CSK 15 ఓవర్లలో 171 పరుగుల సవరించిన లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. లక్ష్యాన్ని 15 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ 4 వికెట్లకు 214 పరుగులు చేసింది. లక్ష్యాన్ని ఛేదనలో CSK ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్ మూడో బంతి తర్వాత, మళ్లీ వర్షం ప్రారంభమైంది, దీంతో చాలా సమయం కోల్పోయింది. అర్థరాత్రి 12:10కి, మ్యాచ్‌ను 15 ఓవర్లకు కుదించి, CSKకి సవరించిన లక్ష్యాన్ని అందించారు.

ఓపెనింగ్ జోడీ రితురాజ్ గైక్వాడ్, డెవాన్ కాన్వేలు సీఎస్‌కేకు శుభారంభం అందించారు. వీరిద్దరూ తొలి వికెట్‌కు 74 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. నూర్ అహ్మద్ వేసిన బంతికి రితురాజ్ రషీద్ ఖాన్ చేతికి చిక్కాడు. గైక్వాడ్ 16 బంతుల్లో 26 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. దీని తర్వాత, డెవాన్ కాన్వే కూడా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేక నూర్ అహ్మద్‌కు వికెట్ అప్పగించిన తర్వాత నడుస్తూనే ఉన్నాడు. కాన్వాయ్ 25 బంతుల్లో 47 పరుగులు చేశాడు. అజింక్య రహానే 27 పరుగులు చేసి ఔట్ కాగా, అంబటి రాయుడు 19 పరుగులతో ఔటయ్యాడు. ధోనీ ప్రత్యేకంగా ఏమీ చేయలేక తొలి బంతికే పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు. అతను మిల్లర్ చేతిలో మోహిత్ శర్మకు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. గుజరాత్ బౌలర్లలో మోహిత్ శర్మ 3 వికెట్లు తీయగా, నూర్ అహ్మద్ 2 వికెట్లు తీశాడు.

