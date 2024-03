IPL 2024, SRH vs GT: అయ్యో హైదరాబాద్..గుజరాత్ దెబ్బకు మట్టికరిచిన సన్ రైజర్స్..7 వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం..

SRH vs GT: సన్ రైజర్స్పై గుజరాత్ పై చేయి సాధించింాది. 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 168 పరుగులు చేసిన గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం సాధించింది. వివరాల్లోకి వెళితే ఐపీఎల్ 2024 12వ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన సన్‌రైజర్స్ 162 పరుగులు చేసింది, ఆ తర్వాత గుజరాత్‌కు 163 పరుగుల విజయ లక్ష్యం ఉంది. ఈ లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి సాధించింది. ఈ టోర్నీలో గుజరాత్‌కు ఇది రెండో ఓటమి కాగా, హైదరాబాద్‌కు రెండో ఓటమి.

సాయి సుదర్శన్, డేవిడ్ మిల్లర్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడారు

గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున బ్యాటింగ్ చేసిన సాయి సుదర్శన్ అత్యధిక ఇన్నింగ్స్ ఆడిన 45 పరుగులు. అతని ఇన్నింగ్స్‌లో, సాయి 4 ఫోర్లు మరియు ఒక అద్భుతమైన సిక్స్ కొట్టాడు. ఇది కాకుండా డేవిడ్ మిల్లర్ 44 పరుగులతో అజేయ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. మిల్లర్ తన ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు మరియు 2 అద్భుతమైన సిక్సర్లు కొట్టాడు. కాగా, కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ 28 బంతుల్లో 36 పరుగులు చేశాడు. దీంతో పాటు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలింగ్‌లో షాబాజ్, పాట్ కమిన్స్, మయాంక్ 1-1-1 వికెట్లు తీశారు.

