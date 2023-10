Lucknow, OCT 29: వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భారత జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. బ్యాటింగ్‌లో తడబడ్డా భారత (India win) బౌలర్ల విజృంభణతో ఈ మెగా టోర్నీలో భారత్‌ ఆరో విజయాన్ని నమోదుచేసింది. లక్నో వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌లో కాస్త తడబడ్డా మన బౌలర్ల సమిష్టి కృషితో భారత్‌.. ప్రపంచకప్‌లో (World Cup) సెమీస్‌ బెర్త్‌ను ఖాయం చేసుకుంది. రోహిత్‌ సేన నిర్దేశించిన 230 పరుగుల ఛేదనలో ఇంగ్లండ్‌.. 34.5 ఓవర్లలో 129 కే ఆలౌట్‌ అయింది. ఫలితంగా భారత్‌.. వంద పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో తిరిగి అగ్రస్థానానికి చేరుకోగా డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ఇంగ్లండ్‌ అధికారికంగా సెమీస్‌ (Semi Final) రేసు నుంచి తప్పుకుంది. లక్నో పిచ్‌ బౌలర్లకు అనుకూలిస్తుందని భారత్ బ్యాటింగ్‌తో క్లారిటీ వచ్చినా స్వల్ప ఛేదనే కావున ఇంగ్లండ్‌ ఆ దిశగా సాగుతుందేమోననిపించింది. కానీ భారత పేస్‌ ధ్వయం జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా, మహ్మద్‌ షమీలు ఇంగ్లండ్‌కు ఆ ఆలోచనను ఆదిలోనే తుంచేశారు.

