India vs Bangladesh 2nd ODI: చావో రేవో తేల్చుకునేందుకు రెడీ అయిన టీమిండియా, సెకండ్ వన్డేలో ఎట్టిపరిస్థితుల్లో గెలిచేందుకు వ్యూహాలు, బౌలింగ్‌ లో ఫామ్ కొనసాగిస్తే గెలుపు సాధ్యమే అంటున్న నిపుణులు

Dhaka, DEC 07: బంగ్లాదేశ్‌తో రెండో వన్డేకు (India vs Bangladesh 2nd ODI) సిద్ధమయింది టీమిండియా. తొలి వన్డేలో పరాజయంతో విమర్శలను ఎదుర్కుంటున్న ఇండియన్ టీమ్..ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలవాలని భావిస్తోంది. ఢాకాలోని షేర్ బంగ్లా నేషనల్ స్టేడియంలో (Shere Bangla National Stadium) రెండో వన్డే మ్యాచ్ ఆడనుంది. మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో మొదటి వన్డేలో (1st ODI) ఓటమి‌పాలైన టీమిండియా.. రెండో వన్డేలో (2nd ODI) విజయం సాధించి పట్టునిలుపుకొనేందుకు పట్టుదలతో ఉంది.

ఈ మ్యాచ్ లో ఒత్తిడి భారత్ పైనే ఉంది. తొలి వన్డేలో బ్యాటింగ్‌లో తడబడ్డా బౌలింగ్‌లో రాణించి గట్టెక్కేలా కనిపించిన టీమిండియా.. చివరిలో ఓటమి చవిచూడాల్సి వచ్చింది. తొలి మ్యాచ్ లో కేఎల్ రాహుల్ మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లు అందరూ పరుగులు రాబట్టేందుకు ఇబ్బంది పడ్డారు. రెండో వన్డేలో కోహ్లీ, రోహిత్, ధావన్ లాంటి బ్యాటర్లు క్రిజ్ లో కుదురుకుంటే భారత్ పరుగుల వరదపారించడం ఖాయం అవుతుంది.

