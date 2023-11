Thiruvananthapuram, NOV 25: విశాఖ వేదిక‌గా జ‌రిగిన మొద‌టి టీ20 మ్యాచ్‌లో గెలిచి మంచి జోష్‌లో ఉంది టీమ్ఇండియా(Team India). అదే ఉత్సాహంలో రెండో టీ20 (T-20) మ్యాచ్‌కు సిద్ధ‌మైంది. ఆదివారం తిరువ‌నంత‌పురంలో ఆస్ట్రేలియాతో అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌లో త‌మ ఆధిక్యాన్ని పెంచుకోవాల‌ని భార‌త జ‌ట్టు భావిస్తుండ‌గా ఆసీస్ (IND Vs AUS)మాత్రం సిరీస్ స‌మం చేయాల‌ని ప‌ట్టుద‌ల‌గా ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో ఈ మ్యాచ్ సైతం హోరాహోరీగా జ‌రిగే అవ‌కాశాలు క‌నిపిస్తున్నాయి.

All smiles in Trivandrum 😃 as #TeamIndia gear up for the 2⃣nd T20I 👌👌#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4a7BGESsD2

— BCCI (@BCCI) November 25, 2023