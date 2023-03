IND vs AUS Test Match Day 4: ఆస్ట్రేలియాపై తొలి ఇన్నింగ్స్ లో అదరగొట్టిన విరాట్ కోహ్లీ, డబుల్ సెంచరీ మిస్, ఆసీస్ పై 91 పరుగుల ఆధిక్యంలో భారత్..

మార్చి 12న అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన నాలుగో రోజు ఆటలో భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ కారణంగా టీమిండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 571 పరుగుల స్కోరు సాధించింది. ఈ క్రమంలో భారత జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై 91 పరుగుల ఆధిక్యం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఉస్మాన్ ఖవాజా 180, కెమెరూన్ గ్రీన్ 114 పరుగులతో ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 480 పరుగులు చేయడం విశేషం.

భారత జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో రెండు సెంచరీలు, ఒక అర్ధ సెంచరీ చేయడం విశేషం. నాలుగో రోజు ఆటలో విరాట్ కోహ్లి, రవీంద్ర జడేజా జట్టు ఇన్నింగ్స్‌ని నడిపించారు. ఇద్దరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ల మధ్య అద్భుతమైన భాగస్వామ్యం నెలకొని ఉంది. భారత్ తరఫున విరాట్ కోహ్లీ అత్యధికంగా 186 పరుగులు చేయడం విశేషం.

అదే సమయంలో శుభ్‌మన్ గిల్ 128 పరుగులతో తుఫాను ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అక్సర్ పటేల్ విరాట్ కోహ్లీతో కలిసి 79 పరుగులతో అద్భుతమైన భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకోగా, ఆస్ట్రేలియా తరఫున నాథన్ లియాన్, టాడ్ మర్ఫీలు చెరో మూడు వికెట్లు తీశారు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్ కేవలం తొమ్మిది వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయింది, ఎందుకంటే శ్రేయాస్ అయ్యర్ గాయం కారణంగా బ్యాటింగ్‌కు రాలేకపోయాడు. విరాట్ కోహ్లీ ఔట్ తర్వాత 9వ వికెట్ పతనం తర్వాత మాత్రమే జట్టు ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్ 571 పరుగులు చేసి 91 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది.

Stat of the day 👌👌

In the first innings of the fourth #INDvAUS Test, #TeamIndia had a Fifty-run stand for each of the first six wickets 🤝 pic.twitter.com/Vvs6WiwTTD

— BCCI (@BCCI) March 12, 2023