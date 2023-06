WTC Final, June 10: భార‌త్‌, ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్ల మ‌ధ్య జ‌రుగుతున్న డ‌బ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్(WTC Final) మ్యాచ్ ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా సాగుతోంది. 444 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన భార‌త్ నాలుగో రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి మూడు వికెట్ల న‌ష్టానికి 164 ప‌రుగులు చేసింది. క్రీజులో అజింక్య ర‌హానె (Rahane) (20), విరాట్ కోహ్లి (Kohli)(44) లు ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా విజ‌యం సాధించాలంటే ఆఖ‌రి రోజు 90 ఓవ‌ర్ల‌లో 280 ప‌రుగులు అవ‌స‌రం కాగా.. ఆసీస్ గెల‌వాలంటే 7 వికెట్లు తీయాలి. టీమ్ఇండియా డ్రా కోసం కాకుండా విజ‌యం కోసం ఆడుతున్న‌ట్లుగా క‌నిపిస్తోంది. 444 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగగా ఓపెన‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌(43; 60 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(18; 19 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు)లు దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్‌ను ఆరంభించారు. వీరిద్ద‌రు 7.1 ఓవ‌ర్ల‌లోనే తొలి వికెట్‌కు 41 ప‌రుగులు జోడించారు. దూకుడుగా ఆడే ప్ర‌య‌త్నంలో మ‌రోసారి గిల్ త‌క్కువ స్కోరుకే పెవిలియ‌న్‌కు చేరాడు.

Stumps called with Kohli, Rahane keeping India in the hunt! 👊

Follow the #WTC23 Final 👉 https://t.co/wJHUyVnX0r pic.twitter.com/Z9yMlvCLYA

— ICC (@ICC) June 10, 2023