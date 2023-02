India vs Australia 1st Test: నాగ్ పూర్ టెస్టులో ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసిన భారత్, మూడు రోజుల్లోనే ముగిసిన టెస్టు మ్యాచు, 132 పరుగుల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించిన రోహిత్ సేన

భారత్-ఆస్ట్రేలియా తొలి టెస్టు మూడు రోజుల్లోనే ముగిసింది. మరియు ఇది జరిగిన వెంటనే, ఆ వెటరన్ క్రికెటర్, మ్యాచ్‌కు ముందే అలాంటి ఫలితాన్ని అంచనా వేసిన లైమ్‌లైట్‌లోకి వచ్చాడు. మీరు కూడా ఆ క్రికెటర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఆ లెజెండ్ ఇండియా నుండి కాదు ఆస్ట్రేలియా నుండి అని చెప్పండి. సంజయ్ మంజ్రేకర్ మరియు మాథ్యూ హేడెన్‌లు భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు పిచ్ రిపోర్ట్ బాధ్యతను స్వీకరించారు. వీరిద్దరూ ఇచ్చిన పిచ్ రిపోర్ట్ చాలా వరకు కరెక్ట్ అని తేలింది. కానీ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మాథ్యూ హేడెన్ చెప్పిన మాట నిజమని రుజువైంది.

నాగ్‌పూర్‌లో జరిగిన మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ (India vs Australia 1st Test)లో భారత్ ఇన్నింగ్స్ మరియు 132 పరుగుల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాను ఓడించింది. దీంతో బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ పేరుతో జరుగుతున్న ఈ సిరీస్‌లో 1-0తో ఆధిక్యం టీమిండియా సాధించింది . ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ తన తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 400 పరుగులు చేసింది. కాగా, ఆస్ట్రేలియా జట్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 177 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 91 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఈ సిరీస్‌లోని రెండో టెస్టు మ్యాచ్ (IND vs AUS 2వ టెస్టు) ఫిబ్రవరి 17 నుంచి ఢిల్లీలో జరగనుంది.

