India vs Newzealand, World Cup 2023: నెరవేరిన 12 ఏళ్ల కల, న్యూజిలాండ్ ను చిత్తు చేసి వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ చేరిన భారత్, వికెట్ల వేటలో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన షమీ..

ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ తొలి సెమీఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్ జట్టును 70 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడించి భారత క్రికెట్ జట్టు సగర్వంగా ఫైనల్‌లో చోటు దక్కించుకుంది. మహ్మద్ షమీ 7 వికెట్లు తీసి కివీస్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు చుక్కలు చూపించాడు. ఈ విజయంతో ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌ నాలుగోసారి ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. టీం ఇండియా 1983, 2011లో టైటిల్‌ను గెలుచుకోగా, 2003లో ఆస్ట్రేలియాపై ఓడిపోయింది.

విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్‌ల సెంచరీల తర్వాత, మహమ్మద్ షమీ బౌలింగ్‌ కారణంగా 12 ఏళ్ల తర్వాత వన్డే ప్రపంచకప్‌లో భారత్‌ను ఫైనల్‌కు చేర్చాడు. సెమీస్‌లో భారత్ 70 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించింది. న్యూజిలాండ్ తరఫున డారిల్ మిచెల్ 134 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అయినా జట్టును విజయపథంలో నడిపించలేకపోయాడు. భారత్ తరఫున షమీ ఏడు వికెట్లు పడగొట్టాడు. తొలుత ఆడిన భారత్ 397 పరుగులు చేసింది. దీనికి సమాధానంగా న్యూజిలాండ్ జట్టు 327 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

షమీ ప్రపంచ రికార్డు..

ప్రపంచకప్‌లో మహమ్మద్‌ షమీ అద్భుత బౌలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. సెమీ ఫైనల్ మ్యాచులో మహ్మద్ షమీ భారత్ తరఫున మొత్తం 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే మహ్మద్ షమీ తన పేరిట ఓ రికార్డు సృష్టించాడు. నిజానికి ప్రపంచకప్‌లో 50 వికెట్లు తీసిన తొలి భారత బౌలర్‌గా మహమ్మద్‌ షమీ నిలిచాడు. ఇది కాకుండా, వన్డే ప్రపంచకప్‌లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్‌గా మహమ్మద్ షమీ నిలిచాడు.

India overcame a spirited New Zealand display to enter their fourth ICC Men's Cricket World Cup final 👊#CWC23 | #INDvNZ 📝: https://t.co/hSNFnaofwV pic.twitter.com/3G0SMCFQF1

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 15, 2023