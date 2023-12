Johannesburg, DEC 14: భారత్‌, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు మరోమారు అమీతుమీ తేల్చుకునేందుకు (IND Vs SA) సిద్ధమయ్యాయి. గురువారం రెండు జట్ల మధ్య కీలకమైన మూడు టీ20 (3rd T20) మ్యాచ్‌ జరుగనుంది. సఫారీలు ఇప్పటికే 1-0ఆధిక్యంలో ఉండగా, టీమ్‌ఇండియా కచిత్చంగా గెలిచి సిరీస్‌ను సమం చేయాలన్న పట్టుదలతో ఉంది. వర్షం అంతరాయం మధ్య సాగిన రెండో పోరులో దక్షిణాఫ్రికా విజయం(డక్‌వర్త్‌ లూయిస్‌ పద్దతి)సొంతం చేసుకుంది. ఆస్ట్రేలియాపై సిరీస్‌ విజయంతో మంచి జోష్‌తో సఫారీ గడ్డపై అడుగుపెట్టిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ నేతృత్వంలోని టీమ్‌ఇండియాను వరుణుడు నీడలా వెంటాడు. తొలి మ్యాచ్‌ కనీసం ఒక్క బంతి పడకుండానే రద్దు కాగా, రెండో పోరులో దక్షిణాఫ్రికాదే పైచేయి అయ్యింది. మూడో మ్యాచ్‌లో గెలిచి ((IND Vs SA)) సిరీస్‌ చేజారకుండా సూర్యకుమార్‌ సేన ప్రయత్నించే అవకాశముంంది.

Maiden international FIFTY 👌

Chat with captain @surya_14kumar 💬

... and that glass-breaking SIX 😉@rinkusingh235 sums up his thoughts post the 2⃣nd #SAvIND T20I 🎥🔽 #TeamIndia pic.twitter.com/Ee8GY7eObW

— BCCI (@BCCI) December 13, 2023