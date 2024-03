Lucknow, March 30: ఐపీఎల్‌ 17వ సీజన్‌లో లఖ్‌నవూ (Lucknow) బోణీ కొట్టింది. సొంత గడ్డపై పంజాబ్‌తో (Punjab) జరిగిన మ్యాచ్‌లో 21 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ముందుగా టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు (Lsg Vs Pbks) దిగిన పంజాబ్‌ దంచికొట్టింది. ఓపెనర్‌ డికాక్‌ (38 బంతుల్లో 54 పరుగులు) హాఫ్‌ సెంచరీతో మెరవగా.. నికోలస్‌ పూరన్‌ ( 21 బంతుల్లో 42 పరుగులు ), కృనాల్‌ పాండ్యా (22 బంతుల్లో 43 పరుగులు ) చెలరేగి ఆడి 199 పరుగుల భారీ స్కోర్ సాధించారు. 200 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన పంజాబ్‌ దూకుడుగా ఇన్నింగ్స్‌ మొదలుపెట్టింది. శిఖర్‌ ధవన్‌ (49 బంతుల్లో 70 పరుగులు )దంచికొట్టాడు. ఇతనికి బెయిర్‌ స్టో తోడయ్యాడు. కానీ మిగతా ప్లేయర్లు రాణించకపోవడంతో ఫలితం లేకుండా పోయింది. నిర్ణీత 20 పరుగులు ముగిసేసరికి 178 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. ముందుగా టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన లఖ్‌నవూకు ఆరంభంలోనే షాక్‌ తగిలింది. పవర్‌ ప్లే ముగిసేలోపే రెండు కీలక వికెట్లను కోల్పోయింది. నాలుగో ఓవర్‌లో కేఎల్‌ రాహుల్ ( 9 బంతుల్లో 15 పరుగులు)‌, ఆరో ఓవర్‌లో దేవ్‌దత్‌ పడిక్కల్‌ ( 6 బంతుల్లో 9 పరుగులు ) ఔటయ్యారు. వాళ్ల తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన మార్కస్‌ స్టాయినిస్‌ (12 బంతుల్లో 19 పరుగులు ) కూడా రాణించలేకపోయాడు. తొమ్మిదో ఓవర్‌లో చాహర్‌ వేసిన బంతికి క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయ్యాడు.

First Home Game 👌

First Season Win 👌@LucknowIPL's strong comeback with the ball helps them secure a win by 21 runs 🙌

Scorecard ▶️ https://t.co/HvctlP1bZb #TATAIPL | #LSGvPBKS pic.twitter.com/YKofyh3Kt5

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2024