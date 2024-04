IPL 2024 MI vs RR: ముంబై ఇండియన్స్ పై రాజస్థాన్ రాయల్స్ గెలుపు.. 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం.. ముంబైకి వరుసగా మూడో ఓటమి.

ఐపీఎల్ 2024లో ముంబై ఇండియన్స్‌ హ్యాట్రిక్ ఓటమి నమోదు చేసింది. హార్దిక్ పాండ్యా సారథ్యంలోని ముంబయి 6 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చేతిలో ఓడింది. ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ పూర్తిగా విఫలం కావడంతో ఆ జట్టు తొలుత ఆడుతున్న సమయంలో 9 వికెట్లకు 125 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. 16వ ఓవర్లో రాజస్థాన్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయి విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్‌లో రాజస్థాన్‌కు ఇది మూడో విజయం కాగా, ఆ జట్టు పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. 10 జట్లలో ముంబై ఇండియన్స్ మాత్రమే ఇంకా ఖాతా తెరవలేదు.

రాజస్థాన్ బౌలర్లదే ఆధిపత్యం

లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ 11 వికెట్లు తీయగా, బౌల్ట్ 22 పరుగులిచ్చి మూడు వికెట్లు తీశాడు. ఫాస్ట్ బౌలర్ నాండ్రే బెర్గర్ కూడా 32 పరుగులిచ్చి రెండు వికెట్లు తీశాడు. కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా (34), తిలక్ వర్మ (32) మినహా ముంబై బ్యాట్స్‌మెన్ ఎవరూ క్రీజులో తగినంత సమయం గడపలేకపోయారు. ఔటైన తొలి ముగ్గురు ముంబై బ్యాట్స్‌మెన్‌లు తొలి బంతికే పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నారంటే రాయల్స్ బౌలర్ల ఆధిపత్యాన్ని అంచనా వేయవచ్చు.

ట్రెంట్ బౌల్ట్ తొలి ఓవర్ చివరి రెండు బంతుల్లో రోహిత్ శర్మ (0), నమన్ ధీర్ (0)లను పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ముంబై మొదటి ఓవర్ తర్వాత నమన్ స్థానంలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా డెవాల్డ్ బ్రూయిస్ (0)ని ఫీల్డింగ్ చేయవలసి వచ్చింది, కానీ బౌల్ట్ వేసిన రెండవ ఓవర్ మొదటి బంతికే అతను బెర్గర్ చేతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు. ఇషాన్ బర్గర్‌పై ఫోర్ కొట్టాడు, అయితే ఈ ఫాస్ట్ బౌలర్ వేసిన తర్వాతి బంతికి వికెట్ కీపర్ క్యాచ్ పట్టడంతో స్కోరు నాలుగు వికెట్లకు 20 పరుగులుగా మారింది.

హార్దిక్ ఔటయ్యాక పరిస్థితి మళ్లీ దిగజారింది.

వచ్చిన వెంటనే బౌల్ట్‌పై తిలక్ వర్మ సిక్సర్ కొట్టగా, ప్రేక్షకుల హర్షధ్వానాలను ఎదుర్కొన్న కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా మరోసారి బర్గర్‌పై మూడు ఫోర్లు బాదాడు. వార్మప్ మరియు టాస్ సమయంలో పాండ్యా కూడా విజృంభించాల్సి వచ్చింది. పవర్‌ప్లేలో ముంబై నాలుగు వికెట్లకు 46 పరుగులు చేసింది. అవేష్ ఖాన్‌పై వర్మ తన రెండో సిక్సర్ కొట్టగా, ఈ ఫాస్ట్ బౌలర్ కాకుండా పాండ్యా ఆఫ్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్‌పై ఫోర్లు కొట్టాడు.

అయితే, చాహల్‌పై భారీ షాట్ ఆడేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా, హార్దిక్ లాంగ్ ఆన్‌లో క్యాచ్ ఇచ్చాడు. 21 బంతుల్లో ఆరు ఫోర్ల సాయంతో 34 పరుగులు చేశాడు. పియూష్ చావ్లా (03)ను అవేష్ అవుట్ చేయగా, వర్మ కూడా చాహల్ బంతికి అశ్విన్‌కి క్యాచ్ ఇచ్చాడు, దీంతో ముంబై స్కోరు ఏడు వికెట్లకు 95 పరుగులుగా మారింది. 15వ ఓవర్లో ముంబై పరుగుల సెంచరీ పూర్తయింది. జెరాల్డ్ కోయెట్జీ (04) కూడా చాహల్ బంతికి షిమ్రాన్ హెట్మెయర్ క్యాచ్ పట్టగా, డేవిడ్ బెర్గర్‌పై టిమ్ రెండో బాధితుడు అయ్యాడు.

