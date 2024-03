IPL 2024, SRH vs MI : ఉత్కంఠ పోరులో ముంబైపై హైదరాబాద్‌ ఘన విజయం, 31 పరుగుల తేడాతో గెలుపు..రికార్డు టార్గెట్ ఛేదనలో పోరాడి ఓడిన ముంబై..

IPL 2024 8వ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ 31 పరుగుల తేడాతో ముంబై ఇండియన్స్‌ను ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 277 పరుగులు చేసింది. దీంతో ముంబై జట్టు 20 ఓవర్లలో 246/5 ​​పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ముంబయి తరఫున తిలక్ వర్మ చాలా సేపు ప్రయత్నించి 64 పరుగులతో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు, కానీ జట్టును గెలిపించలేక పోయాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో ముంబై టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుంది, ఇది బహుశా మ్యాచ్‌లో వారికి పెద్ద పొరపాటుగా నిరూపించబడింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ చరిత్రలో ముంబై ఛేజింగ్ చేయలేని అత్యధిక స్కోరును బోర్డులో ఉంచింది. జట్టును గెలిపించేందుకు ముంబై బ్యాట్స్‌మెన్ చివరి వరకు ప్రయత్నించినా విజయం సాధించలేకపోయారు.

ఐపీఎల్ చరిత్రలో 278 పరుగుల భారీ స్కోరును ఛేదించేందుకు బయలుదేరిన ముంబై జట్టుకు శుభారంభం లభించింది. రోహిత్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ తొలి వికెట్‌కు 56 (20 బంతుల్లో) భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. కానీ అతని మొదటి దెబ్బ నాల్గవ ఓవర్‌లో ఇషాన్ రూపంలో వచ్చింది, అతను 13 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు మరియు 4 సిక్సర్ల సహాయంతో 34 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు.

WHAT. A. MATCH! 🔥

Raining sixes and 500 runs scored for the first time ever in #TATAIPL 💥

Hyderabad is treated with an epic encounter 🧡💙👏

Scorecard ▶️ https://t.co/oi6mgyCP5s#SRHvMI pic.twitter.com/hwvWIDGsLh

— IndianPremierLeague (@IPL) March 27, 2024