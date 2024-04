IPL 2024, SRH vs RCB: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం.. 25 పరుగుల తేడాతో హైదరాబాద్‌ గెలుపు

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2024లో, సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ టోర్నీ చరిత్రలో అత్యధిక స్కోరు సాధించింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా ట్రావిస్ హెడ్ సెంచరీ, ఎన్రిక్ క్లాసెన్ అర్ధశతకంతో 3 వికెట్లకు 287 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. దినేష్ కార్తీక్ పేలుడు ఇన్నింగ్స్ కారణంగా బెంగళూరు పరుగులు చేసినా ఓటమిని తప్పించుకోలేకపోయింది. RCB 6 వికెట్లకు 262 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది మరియు హైదరాబాద్ 25 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

దినేష్ కార్తీక్ వేగవంతమైన ఇన్నింగ్స్ వృథా అయింది

కష్టాల్లో ఉన్న జట్టుకు దినేష్ కార్తీక్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి అద్భుతమైన అర్ధశతకం సాధించాడు. 23 బంతులు ఎదుర్కొన్న తర్వాత, అతను 4 ఫోర్లు మరియు అనేక సిక్సర్లతో యాభై పరుగులు పూర్తి చేశాడు. జట్టుకు నిరంతరం భారీ షాట్లు కొడుతూ మ్యాచ్‌ను చివరి వరకు తీసుకెళ్లాడు. అతను 35 బంతుల్లో 83 పరుగులు చేసి ఔట్ కావడంతో జట్టు 6 వికెట్లకు 262 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది.

విరాట్ మరియు డు ప్లెసిస్ నుండి వేగంగా ప్రారంభం

288 పరుగుల భారీ స్కోరును ఛేదిస్తున్న ఆర్సీబీకి.. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్, విరాట్ కోహ్లితో కలిసి జట్టుకు శుభారంభం అందించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి కేవలం 6 ఓవర్లలో 80 పరుగులు చేశారు. విరాట్ 20 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసి ఔట్ కాగా, ఫాఫ్ 28 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేసి వికెట్ కోల్పోయాడు. ఈ ఫాస్ట్ స్టార్ట్ కారణంగానే ఆ జట్టు మ్యాచ్‌లో నిలకడగా నిలిచింది.

We come out on top in a record-breaking game of cricket 🙌#PlayWithFire #RCBvSRH pic.twitter.com/f4uekgz5kW

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 15, 2024