WU19 T20 WC Final: అండర్ 19 మహిళా వరల్డ్ కప్ కైవసం చేసుకున్న భారత్, టీమిండియా యువతుల సంచలన విజయం

దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతున్న ప్రపంచకప్‌లో భారత మహిళల అండర్-19 జట్టు విజేతగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించింది. డెడ్లీ బౌలింగ్‌తో జరిగిన ఫైనల్‌లో టీమిండియా కేవలం 68 పరుగులకే ఇంగ్లండ్‌ను చిత్తు చేసింది. దీంతో 14వ ఓవర్లో 3 వికెట్ల నష్టానికి ఈ స్వల్ప స్కోరును సాధించి ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని కైవసం చేసుకుంది.

భారత్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది. షెఫాలీ వర్మ కచ్చితమైన వ్యూహం ముందు బౌలర్లు పదునైన బౌలింగ్ చేసి ఇంగ్లిష్ జట్టును కేవలం 68 పరుగులకే కుప్పకూల్చారు.

టీమ్ ఇండియా చరిత్ర సృష్టించింది

ఐసీసీ నిర్వహించిన తొలి ఐసీసీ అండర్-19 మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లండ్‌పై భారత జట్టు ఏకపక్ష విజయాన్ని నమోదు చేసింది. షెఫాలీ వర్మ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు అద్భుత ఆటతీరుతో ట్రోఫీని గెలుచుకోవడంతో పాటు చరిత్ర పుటల్లో తన పేరును నమోదు చేసుకుంది. తొలి ప్రపంచకప్ టైటిల్ నెగ్గిన ఘనత ఇప్పుడు ఈ జట్టు పేరిట ఉంది.

Congratulations to the first ever champions of the Women's #U19T20WorldCup! 🏆🇮🇳 pic.twitter.com/hSE7Z6l4tW

— ICC (@ICC) January 29, 2023