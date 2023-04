ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ 10 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌పై విజయం సాధించింది. 155 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు 6 వికెట్లకు 144 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. రాజస్థాన్ తరఫున ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ 44 పరుగులు చేయగా, జోస్ బట్లర్ 40 పరుగులు చేశాడు. లక్నో బౌలర్లలో అవేష్ ఖాన్ 3 వికెట్లు తీశాడు.

A brilliant final over from @Avesh_6 🔥🔥@LucknowIPL win by 10 runs to add two more points to their tally.

