Chennai, April 08: ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) వ‌రుస‌గా రెండో విజ‌యం సాధించింది. సొంత గ్రౌండ్‌లో గెలిచి బోణీ కొట్టాల‌నుకున్న‌ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు షాకిచ్చింది. రోహిత్ శ‌ర్మ సేన‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. అజింక్యా ర‌హానే(61) అర్ధ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. అత‌ను ఔట‌య్యాక‌ అంబ‌టి రాయుడు(20), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(40) అజేయంగా నిలిచి జ‌ట్టును గెలిపించారు. ముంబైకి ఇది వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే చెన్నై తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే డ‌కౌట్ అయ్యాడు. ఆ త‌ర్వాత‌ అజింక్యా ర‌హానే(61) విశ్వ‌రూపం చూపించాడు. ర‌హానే ఔట‌య్యాక‌… శివం దూబే(28), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(29) మూడో వికెట్‌కు 43 ర‌న్స్ జోడించారు. అర్ష‌ద్ ఖాన్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్‌లో అంబ‌టి రాయుడు(20) బౌండ‌రీ కొట్టి మ్యాచ్ ముగించాడు. ముంబై బౌల‌ర్ల‌లో జాస‌న్ బెహ్రెండార్ఫ్, పీయూష్ చావ్లా, కుమార్ కార్తికేయ త‌లా ఒక‌ వికెట్ తీశారు. వికెట్ తీశారు.

.@imjadeja claimed an economical three-wicket haul and bagged the Player of the Match award 👏🏻👏🏻@ChennaiIPL cliched a 7️⃣-wicket win in Mumbai 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/rSxD0lf5zJ#TATAIPL | #MIvCSK pic.twitter.com/n5amK0Wm1Z

— IndianPremierLeague (@IPL) April 8, 2023