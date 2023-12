Ahmadabad, December, 01: అహ్మ‌దాబాద్‌లోని న‌రేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ మ్యాచులో (CWC Final) టీమ్ఇండియా పై విజ‌యం సాధించిన ఆస్ట్రేలియా ఆరో సారి వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను (World Cup) ముద్దాడింది. విశ్వ విజేత‌లుగా నిల‌వ‌డంతో ఆసీస్ ఆట‌గాళ్లు చాలా గ్రాండ్‌గానే సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో ఆసీస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ మిచెల్ మార్ష్ (Mitchell Marsh) చేతిలో బీర్ బాటిల్ ప‌ట్టుకుని వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ పై కాళ్లు పెట్టి దిగిన ఓ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. దీంతో నెటింట్ట అత‌డిపై తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు (World Cup Trophy Controversy) వ‌చ్చాయి. అభిమానుల‌తో పాటు మాజీ క్రికెట‌ర్లు సైతం మార్ష్ ఇలా చేయ‌డం స‌రికాద‌ని మండిప‌డ్డారు.

Australia all-rounder #MitchellMarsh, who faced criticism from Indian fans for resting his feet on the World Cup trophy, on Friday insisted that the gesture was not disrespectful and he won't mind repeating the controversial act. https://t.co/NGfbQ2KNt1 pic.twitter.com/Z7ZZoVMx9V

— The Hindu (@the_hindu) December 1, 2023