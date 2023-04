Mumbai, April 16: ఐపీఎల్‌-16లో ముంబయి ఇండియన్స్‌కు (Mumbai Indians) వరుసగా రెండో విజయం. ఢిల్లీపై చివరి బంతి వరకు పోరాడి గెలిచిన ముంబయి.. నేడు కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌తో (Kolkata Knight Riders) జరిగిన మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన కోల్‌కతా.. వెంకటేశ్ అయ్యర్‌ (104) శతక్కొట్టడంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 185 పరుగులు చేసింది. ఈ భారీ లక్ష్యాన్ని ముంబయి 17.4 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇషాన్‌ కిషన్‌ (58) ధనాధన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో అలరించాడు. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ (43), తిలక్‌ వర్మ (30‌) టిమ్‌ డేవిడ్‌ (24*) రోహిత్‌ శర్మ (20) సహకారం అందించడంతో ముంబయి సులభంగా విజయం సాధించింది. కోల్‌కతా బౌలర్లలో సుయాష్‌ శర్మ రెండు వికెట్లు తీయగా, ఠాకూర్‌, వరుణ్ చక్రవర్తి, ఫెర్గూసన్‌లు తలో వికెట్‌ దక్కించుకున్నారు.

