Mumbai, May 21: ప్లే ఆఫ్స్‌ ఆశలు సజీవంగా ఉండాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ముంబయి ఇండియన్స్‌ (Mumbai Indians) అదరగొట్టింది. సన్‌రైజర్స్‌తో జరిగిన తమ ఆఖరి లీగ్ మ్యాచ్‌లో 8 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. గ్రీన్ కామెరూన్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్‌తో ముంబైకి జీవం పోశాడు. హైదరాబాద్‌ (Hyderabad) నిర్దేశించిన 201 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 18 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి సునాయసంగా ఛేదించింది. కామెరూ న్‌ గ్రీన్ (Cameron Green) 100* (47బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) విధ్వంసం సృష్టించాడు. రోహిత్ శర్మ (56; 37 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) రాణించాడు. సూర్యకుమార్‌ యాదవ్ 25* (16 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు) దూకుడుగా ఆడాడు. హైదరాబాద్‌ బౌలర్లలో భువనేశ్వర్‌, మయాంక్ దగార్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.

