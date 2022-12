Auckland, DEC 15: న్యూజిలాండ్ క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (Kane Williamson) సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అన్నిఫార్మట్లకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న విలియమ్సన్‌ టెస్ట్‌ క్రికెట్‌లో కివీస్‌ నాయకత్వ బాధ్యతల (Resigns as New Zealand Test Captain) నుంచి తప్పుకున్నాడు. అయితే తాను జట్టులో కొనసాగుతాన్నాడు. ఇకపై వన్డే, టీ20 జట్లకు సారథిగా కొనసాగుతానని స్పష్టం చేశాడు. వచ్చే ఏడాది పరిమిత ఓవర్ల ప్రపంచకప్‌, 2024లో టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో ఉండటంతో వాటిపై దృష్టి సారించేందుకే టెస్టు కెప్టెన్సీ (Captaincy) నుంచి వైదొలుగుతున్నట్లు ప్రకటించాడు. 2016లో బ్రెండన్ మెకల్లమ్ తరువాత టెస్ట్ జట్టు కెప్టెన్‌గా విలియమ్సన్ బాధ్యతలు చేపట్టాడు.

Kane Williamson will step down as captain of the BLACKCAPS Test side, with Tim Southee to take up the leadership mantle. Tom Latham has been confirmed as Test vice-captain, after previously leading the side in Williamson’s absence. #CricketNation https://t.co/D9rPWUl05d

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 14, 2022