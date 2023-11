Modi Wishes to Team India:వాహ్ టీమిండియా! కోహ్లీ బర్త్‌ డే కు ఘనమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, భారత ఆటగాళ్లపై ప్రశంసలు కురిపించిన ప్రధాని మోదీ

Kolkata, NOV 05: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో (IND Vs SA) భారత జైత్రయాత్రపై ప్రధాని మోదీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సౌతాఫ్రికాపై ఘన విజయం సాధించిన టీమిండియాకు ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. విరాట్ కోహ్లీ బర్త్ డే రోజున లవ్లీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి, ఘనమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారని కితాబిచ్చారు. మరోసారి టీమిండియా విజయడంఖా మోగించడంపై ఆయన ఎక్స్‌ లో పోస్ట్ చేశారు. గ్రేట్ టీమ్ వర్క్ ఇండియా అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు ప్రధాని మోదీ.

Our cricket team is triumphant yet again! Congratulations to the team for a splendid performance against South Africa. Great teamwork.

They have also given a great birthday gift to Virat Kohli, who played a lovely innings today. @imVkohli

— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2023