Pakistan Vs Sri Lanka Asia cup 2022: పాకిస్థాన్ ను చిత్తు చేసిన శ్రీలంక, ఆసియా కప్ ఆరోసారి లంక కైవసం, ఫైనల్ పోరులో చేతులెత్తేసిన పాకిస్థాన్..

ఆసియా కప్ 2022 ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక 23 పరుగుల తేడాతో పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. శ్రీలంక జట్టు ఈ టైటిల్‌ను ఆరోసారి కైవసం చేసుకోగా, మూడోసారి చాంపియన్‌గా నిలవాలన్న పాకిస్థాన్ కల చెదిరిపోయింది. భారత్ అత్యధికంగా 7 సార్లు ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోగా, శ్రీలంక జట్టు 6 సార్లు టైటిల్ గెలిచి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అదే సమయంలో పాకిస్థాన్ రెండుసార్లు ఈ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. శ్రీలంక 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 మరియు 2022లో ఆసియా కప్ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో పాక్ కెప్టెన్ బాబర్ అజామ్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 170 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంకను ఈ స్కోరుకు తీసుకెళ్లడంలో భానుక రాజపక్సే కీలకపాత్ర పోషించాడు మరియు అతను 45 బంతుల్లో అజేయంగా 71 పరుగులు చేశాడు మరియు పాకిస్తాన్ విజయానికి 171 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించాడు.

It's finally ours! 👊👊🇱🇰

An epic performance from our sensational Lions! Men's #AsiaCup champions! 🏆#RoaringForGlory #SLvPAK pic.twitter.com/w3CeoP5NuJ

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 11, 2022