IPL 2024, Punjab Kings vs Delhi Capitals: ఐపీఎల్ 2024లో విజయంతో బోణీ కొట్టిన పంజాబ్ కింగ్స్..ఓటమి పాలైన ఢిల్లీ కాపిటల్స్..

ఐపీఎల్ 2024 రెండో మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ 4 వికెట్ల తేడాతో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను ఓడించింది. శిఖర్ ధావన్ కెప్టెన్సీలో పంజాబ్ జట్టు ముల్లన్‌పూర్‌లోని మహారాజా యద్వేంద్ర సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో విజయంతో శుభారంభం చేసింది. ఈ మైదానంలో ఆ జట్టుకు ఇదే తొలి మ్యాచ్‌. పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శిఖర్ ధావన్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఢిల్లీ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లకు 174 పరుగులు చేసింది. అనంతరం పంజాబ్ జట్టు 19.2 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 177 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది.

ఆల్ రౌండర్లు శామ్ కర్రన్, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్‌లు పంజాబ్ విజయానికి హీరోలుగా నిలిచారు. వీరిద్దరూ బ్యాటింగ్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తూ ఒత్తిడిలోనూ క్రీజులో నిలబడ్డారు. కర్రన్ 47 బంతుల్లో 63 పరుగులు చేశాడు. కాగా లివింగ్‌స్టోన్ 21 బంతులు చేసిన తర్వాత నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. చివరి ఓవర్లో సుమిత్ కుమార్ వేసిన బంతిని సిక్సర్ కొట్టి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. పంజాబ్ తరఫున ప్రభసిమ్రాన్ సింగ్ 26 పరుగులు, కెప్టెన్ శిఖర్ ధావన్ 22 పరుగులు చేశారు. 9-9 పరుగుల వద్ద జానీ బెయిర్‌స్టో, జితేష్ శర్మ ఔటయ్యారు.

