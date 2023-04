Mumbai, April 22: వాంఖ‌డే వేదిక‌గా ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో (Mumbai Indians) జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ (Punjab Kings) విజ‌యం సాధించింది. 215 ప‌రుగుల భారీ ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బ‌రిలోకి దిగిన ముంబై నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్లు న‌ష్ట‌పోయి 201 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. దీంతో పంజాబ్ 13 ప‌రుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ముంబై బ్యాటర్ల‌లో కామెరూన్ గ్రీన్‌ (Cameron Green) (67; 43 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌ (Suryakumar Yadav)(57; 26 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) అర్థ‌శ‌త‌కాల‌తో దుమ్మురేప‌గా రోహిత్ శ‌ర్మ‌(44; 27 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), ఆఖ‌ర్లో టిమ్ డేవిడ్‌(25 నాటౌట్; 13 బంతుల్లో 2సిక్స‌ర్లు) లు జ‌ట్టును గెలిపించేందుకు విఫ‌ల‌య‌త్నం చేశారు. పంజాబ్ బౌల‌ర్ల‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ (Arshdeep) నాలుగు వికెట్లు తీయ‌గా నాథ‌న్ ఎల్లిస్‌, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్ చెరో వికెట్ ప‌డ‌గొట్టారు.

