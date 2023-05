Dharmashala, May 19: ఐపీఎల్ 2023 (IPL 2023)లో భాగంగా ధ‌ర్మ‌శాల వేదిక‌గా పంజాబ్ కింగ్స్‌తో (Punjab Kings) జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ (Rajasthan Royals) విజ‌యం సాధించింది. పంజాబ్ నిర్దేశించిన ల‌క్ష్యాన్ని రాజ‌స్థాన్ 19.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. దీంతో రాజ‌స్థాన్ ప్లే ఆఫ్స్ ఆశలు స‌జీవంగా ఉన్నాయి. అయితే.. మిగిలిన జ‌ట్ల ఫ‌లితాల బ‌ట్టి రాజ‌స్థాన్ ప్లే ఆఫ్స్‌కు చేరేది లేనిది తెలుస్తుంది. రాజ‌స్థాన్ బ్యాట‌ర్ల‌లో ((Rajasthan Royals) ) య‌శ‌స్వి జైస్వాల్‌(50; 36 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు), ప‌డిక్క‌ల్‌(51; 30 బంతుల్లో 5 పోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) అర్ధ‌శ‌త‌కాల‌తో రాణించ‌గా ఆఖ‌ర్లో షిమ్రాన్ హెట్మెయర్(46; 28 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు), రియాన్ ప‌రాగ్‌(20; 12 బంతుల్లో 1ఫోర్‌, 2సిక్స‌ర్లు) దూకుడుగా ఆడారు.

