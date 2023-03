New Delhi, March 22: మరికొన్ని రోజుల్లో క్రికెట్ అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ఐపీఎల్‌ (IPL) పండుగ రానుంది. అయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ (Rajasthan Royals) తమ అభిమానులకు మరింత కిక్కిచ్చే విషయం తెలిపింది. ఈసారి కొత్త జెర్సీతో (new jersey) రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లు ఆడనుంది. తమ జెర్సీలను గ్రౌండ్ లో పనిచేసే సిబ్బందితోనే ఆవిష్కరించింది. ఆటకు ముందు మైదానాన్ని సిద్ధం చేయడంలో గ్రౌండ్‌ సిబ్బంది శ్రమను కొనియాడుతూ రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ ఫ్రాంచైజీ ప్రత్యేకంగా ఓ వీడియోను తమ అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్ లో విడుదల చేసింది. వినూత్నంగా ఆవిష్కరించిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీంపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘪𝘯𝘬 𝘰𝘧 2023 - From Skipper Sanju to the caretakers of our home. 💗

Pre-order on: https://t.co/MR9ukt0nI9 pic.twitter.com/DS2Z35T2jk

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 21, 2023