Rishabh Pant: పూర్తిగా కోలుకున్న రిషబ్ పంత్, ఎలాంటి సాయం లేకుండానే మెట్లు ఎక్కుతున్న పంత్, సోషల్ మీడియాలో రీసెంట్ వీడియో హల్‌ చల్

New Delhi, June 15: టీమ్ఇండియా యువ ఆట‌గాడు రిష‌బ్ పంత్ (Rishabh Pant) గ‌తేడాది డిసెంబ‌ర్‌లో కారు ప్రమాదంలో గాయ‌ప‌డిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం పంత్ వేగంగా కోలుకుంటున్నాడు. బెంగ‌ళూరులోని నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ (NCA) అకాడ‌మీలో పూర్తి ఫిట్‌నెస్ సాధించే ప్రయ‌త్నంలో ఉన్నాడు. త‌న ఆరోగ్యంపై, కోలుకుంటున్న విధానంపై ఫోటోలు, వీడియోల రూపంలో సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా పంత్ ఎప్పటిక‌ప్పుడు అప్డేట్‌లు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. తాజాగా మ‌రో వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోలో పంత్ ఎవ‌రి సాయం లేకుండానే మెట్ల‌ను ఎక్కుతున్నాడు. ‘నాట్ బ్యాడ్ యార్ రిష‌బ్‌.. సాధార‌ణ విష‌యాలే కొన్ని సార్లు క‌ష్టంగా ఉంటాయి.’ అని ఈ వీడియో కింద రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. పంత్ అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వర‌లోనే అత‌డిని గ్రౌండ్‌లో చూడాల‌ని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Not bad yaar Rishabh ❤️❤️😂. Simple things can be difficult sometimes 😇 pic.twitter.com/XcF9rZXurG

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) June 14, 2023