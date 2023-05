Jaipur, May 07: రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో (Rajasthan Royals) జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ (Sunrisers Hyderabad) నాలుగు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది (SRH Win). 215 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 6 వికెట్లు కోల్పోయి చివరి బంతికి ఛేదించింది. అన్మోల్ ప్రీత్‌సింగ్ (33; 25 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌), అభిషేక్‌ శర్మ (55; 34 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), రాహుల్ త్రిపాఠి (47; 29 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), గ్లెన్ ఫిలిప్స్‌ (25; 7 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 3 సిక్స్‌లు) రాణించారు. చివరి బంతికి నాలుగు పరుగులు అవసరం కాగా.. అబ్దుల్ సమద్ (17; 7 బంతుల్లో ) సిక్స్‌ బాది జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో చాహల్ నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టగా.. కుల్‌దీప్‌ యాదవ్, రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

Abdul Samad wins it for the @SunRisers as he hits a maximum off the final delivery. #SRH win by 4 wickets.

అంతకుముందు సొంత గ్రౌండ్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచారు. ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(95) విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్, సంజూ శాంస‌న్(66 నాటౌట్) మెరుపులతో భారీ స్కోర్ చేసింది. హైద‌రాబాద్ ముందు 215 ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఈ సీజ‌న్‌లో సెంచ‌రీ కొట్టిన‌ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(35) త్వ‌ర‌గానే ఔట‌య్యాడు దాంతో, 54 వ‌ద్ద రాజ‌స్థాన్ వికెట్ ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాత బ‌ట్ల‌ర్, శాంస‌న్ జోరు కొన‌సాగించారు. రెండో వికెట్‌కు 138 ర‌న్స్ జోడించారు. హెట్‌మెయిర్ (7) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

Abhishek Sharma provided a perfect start to @SunRisers's memorable chase and he becomes our Top Performer from the second innings of the #RRvSRH contest in the #TATAIPL.

A look at his batting summary.

