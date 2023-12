Raichur, December 01: భార‌త యువ ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్(Ruturaj Gaikwad) మ‌రో మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. టీ20ల్లో వేగంగా 4 వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరాడు. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో వేగంగా 4 వేల ర‌న్స్ కొట్టిన ఐదో క్రికెట‌ర్‌గా గైక్వాడ్ రికార్డు సృష్టించాడు. రాయ్‌చూర్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రుగుతున్న నాలుగో టీ20లో గైక్వాడ్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 116 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే అత‌డు 4 వేల ప‌రుగులు బాదాడు. దాంతో కేఎల్ రాహుల్ (117 ఇన్నింగ్స్‌లు) రికార్డు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు.

Ruturaj Gaikwad becomes the fastest Indian to complete 4000 runs in T20👏#INDvAUS | 4th T20I | #TeamIndia pic.twitter.com/VkBrKZ0iy6

