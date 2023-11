దక్షిణాఫ్రికా 190 పరుగుల భారీ తేడాతో న్యూజిలాండ్‌ను ఓడించింది. న్యూజిలాండ్‌కు 358 పరుగుల విజయ లక్ష్యం నిర్దేశించగా, కివీస్ జట్టు కేవలం 167 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ల ముందు న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్ నిస్సహాయంగా కనిపించారు. న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్ నిర్ణీత వ్యవధిలో పెవిలియన్‌కు చేరుకుంటున్నారు. దీంతో కివీస్ జట్టు ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. అదే సమయంలో, ఈ విజయంతో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు మరోసారి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది. రోహిత్ శర్మ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా 7 మ్యాచ్‌ల్లో 12 పాయింట్లతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా జట్టు 6 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించగా, ఒక మ్యాచ్‌లో ఓటమి చవిచూసింది. భారత జట్టు 6 మ్యాచ్‌ల్లో 12 పాయింట్లు సాధించింది. భారత జట్టు ఆడిన అన్ని మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. ఈ విధంగా, భారతదేశం దక్షిణాఫ్రికా 12-12 పాయింట్లతో సమానంగా ఉన్నాయి, అయితే మెరుగైన నెట్ రన్ రేట్ కారణంగా, దక్షిణాఫ్రికా జట్టు అగ్రస్థానంలో ఉంది.

న్యూజిలాండ్‌కు 358 పరుగుల లక్ష్యం

దక్షిణాఫ్రికా-న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 4 వికెట్లకు 357 పరుగులు చేసింది. దక్షిణాఫ్రికా 357 పరుగులకు సమాధానంగా, న్యూజిలాండ్ జట్టు ఫైట్ ఇవ్వలేకపోయింది. 8 పరుగుల స్కోరు వద్ద కివీస్ జట్టుకు తొలి దెబ్బ తగిలింది. కేవలం 2 పరుగులకే డ్వేన్ కాన్వే పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వికెట్ల పతనం కొనసాగింది.

న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్‌ల ఫ్లాప్ షో...

న్యూజిలాండ్ తరఫున గ్లెన్ ఫిలిప్ అత్యధిక పరుగులు చేశాడు. గ్లెన్ ఫిలిప్ 50 బంతుల్లో 60 పరుగులు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్‌లో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు. ఓపెనర్ విల్ యంగ్ 37 బంతుల్లో 33 పరుగులు చేశాడు. డారిల్ మిచెల్ 30 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేశాడు. కివీ జట్టులోని 8 మంది బ్యాట్స్‌మెన్ రెండంకెల స్కోరును దాటలేకపోయారు. ఇన్నింగ్స్ ఆరంభం నుంచి న్యూజిలాండ్ బ్యాట్స్‌మెన్‌లకు దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లు చేతులెత్తే అవకాశం ఇవ్వలేదు. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లు అద్భుతమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌లో బౌలింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అదే సమయంలో, కివీస్ బ్యాట్స్‌మెన్ నిరంతరం పెవిలియన్‌కు తిరిగి వచ్చారు.

ఇదీ దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ల పరిస్థితి

దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ల గురించి మాట్లాడుతూ, కేశవ్ మహారాజ్ అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్. కేశవ్ మహరాజ్ 9 ఓవర్లలో 46 పరుగుల వద్ద నలుగురు ఆటగాళ్లను అవుట్ చేశాడు. మార్కో యూన్సెన్ 3 విజయాలు సాధించాడు. గెరాల్డ్ కోట్జే 2 వికెట్లు తీశాడు. కెప్టెన్ టామ్ లాథమ్ వికెట్ ను కగిసో రబాడ తీశాడు.

South Africa move to the top of the #CWC23 points table with a thumping win in Pune 💪#NZvSA 📝: https://t.co/C6tSOu07Ek pic.twitter.com/E0JWgbOLDB

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 1, 2023